

سبب إلقاء الأطفال الصغار أطباق الطعام المقدمة لهم سبب إلقاء الأطفال الصغار أطباق الطعام المقدمة لهم

يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن سبب إلقاء أطفالهم الصغار الأطباق والملاعق وغير من أدوات المائدة في أثناء تناولهم الطعام على الطاولة.



تجيب على السؤال دانيله جراف خبيرة التربية ومؤلفة ومدونة وأم لطفلين: "يمكن أن يكون أسباب عدة لإلقاء المفردات على الأرض"، وفي أغلب الحالات يستمتع الأطفال باختبار مبدأ السبب والأثر، على حد قولها، فالطبق يصطدم بالأرض ويحدث صوتا مضحكا، وتقوم ماما بالتعنيف.



وتقول جراف في وصف عملية التعلم المحتملة للطفل: "هل ستعنفني أمي إذا ما ألقيت الملعقة مرة أخرى؟ ماذا عن الخبز؟ ياللهول إن الخبز عندما يحدث صوتا مختلفا تماما عن الطبق. هذا مثير للاهتمام".

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وهناك أسئلة أخرى ملحة بحاجة لأجوبة: هل سيعنفني أبي أيضا؟ هل يمكن أن يسقط الطبق إلى أعلى؟ هل يمكن أن يستقر على جانبه؟وتقول جراف التي تنصح بإعطائهم أدوات مائدة حقيقية من البداية: "يستكشف الأطفال قوانين الفيزياء أو النتائج المنطقية. إن هذا عادة ما يحدث في السن الذي لا يستطيعون فيه الكلام".وتوضح: "نعم، بالفعل، سينكسر الطبق الأول والكوب الأول ولكن في أغلب الحالات سوف يندهش الأطفال للغاية من النتيجة لدرجة أنهم لن يلقوا أدوات المائدة مجددا".وتقول إنه يمكن للآباء الانتظار أيضا حتى انتهاء هذا التطور المرحلي. كلما كان رد فعل الآباء هادئا، كلما قلت استثارة الطفل بهذا الأمر. وفي مرحلة ما سوف يكون من الواضح أن الطبق لن يسقط لأعلى والمعلقة لن تنكسر.يريد بعض الأطفال إظهار ببساطة أنهم شعروا بالامتلاء وانتهوا من الأكل عندما يطيحون بالأشياء إلى الأرض، بحسب جراف. وعندما يكون الطفل قد انتهى من تناول الطعام وشعر بالملل، فإنها فكرة جيدة أن يكون لديه إشارة "أنا ممتلئ"، فيقوم على سبيل المثال بدفع الطبق إلى الأمام أو هز رأسه.