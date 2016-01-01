

الفارق بينهما 1500 جنيه.. تشتري "إم جي 5" أم "شيفرولية أوبترا" 2020؟ الفارق بينهما 1500 جنيه.. تشتري "إم جي 5" أم "شيفرولية أوبترا" 2020؟

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي الصينية في مصر، عن السيارة "MG-5" سيدان المدمجة العائلية موديل 2020 مطلع ديسبمر الجاري.



وتعد إم جي 5 أحدث المنضمين إلى السوق المصري في 2019، وتقدم بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 209.900 جنيه للفئة القياسية و229.900 للفئة الثانية و239.900 للفئة كاملة التجهيز.



ووفقًا لأسعارها فإن MG-5 تدخل في منافسة سعرية مع شيفرولية أوبترا سيدان موديل 2020 التي يقدمها المنصور بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 208.400 جنيه للفئة القياسية، بفارق 1500 جنيه فقط عن الفئة الأولى من إم جي 5.

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ويسلط التقرير التفاعلي التالي الضوء على المتشابهات والفوارق بين كلا السيارتين:تتوفر إم جي القياسية المجمعة بمصانع شركة SAIC في الصين بمحرك يعمل بنظام الجر الأمامي سعته 1.5 لتر وينتج قوة 118 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك CVT فعال يوفر في استهلاك الوقود، والسرعة القصوى تصل إلى 180 كم/س مع متوسط استهلاك 7.2 لتر لكل 100 كم.أما شيفرولية أوبترا التي يتم تجميعها في مصر فتعتمد على محرك سعته اللترية 1.5 لتر بقوة 110 حصان ميكانيكي ونظام جر أمامي ويرتبط به ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويصل بالسيارة إلى سرعة أقصاها 170 كم/س، ويستهلك 7.3 لتر لكل 100 كم، بينما تتسارع لانوس من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 13.5 ثانية.إم جي 5 تقف على إطارات رياضية بقياس 15 بوصة، ويصل ارتفاع أقرب نقطة منها عن الأرض 176 ملم وهو ارتفاع نسبيًا مع الطرق المصرية.أما شيفرولية أوبترا فتمتلك إطارات عادية قياس 15 بوصة وارتفاعها عن الأرض يبلغ 173 ملم.تتشابه شيفرولية أوبترا مع إم جي 5 في عدد من وسائل الأمان والمساعدة وإن كانت إم جي تتفوق نسبيًا على منافستها، إذ تقدم الأخيرة ببرنامج التوازن الإلكتروني ESP وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.وإلى ذلك فإن السيارتين يتوفر بهما نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وكذلك نظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، كما تمتلك كلاهما نظام تنبيه ضد السرقة وكذا كمبيوتر للرحلات وقفل مركزي للأبواب وإنذار في حالة عدم غلق الأبواب.كما تتشابه إم جي 5 مع شيفرولية أوبترا في تجهيزات الملتيميديا ونظام الصوت حيث يوجد بكلاهما مشغل CD ومدخل AUX وبلوتوث وUSB. بينما تختلفان في فرش المقصورة حيث تتوفر شيفرولية بفرش جلدي للمقاعد بينما تقدم إم جي بفرش قماشي.