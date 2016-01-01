

فولكس فاجن volkswagen تحرز المركز الأول في خدمات ما بعد البيع في مصر فولكس فاجن volkswagen تحرز المركز الأول في خدمات ما بعد البيع في مصر

فاز قطاع الصيانة وخدمات ما بعد البيع في "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) -الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن التجارية في مصر- بجائزة "مستورد العام ٢٠١٩ لخدمات ما بعد البيع لسيارات فولكس فاجن التجارية"، وهي الجائزة التي تمنحها المجموعة الألمانية العملاقة لأفضل وكيل وممثّل لها في خدمات ما بعد البيع المتعلّقة بسياراتها التجارية على مستوى العالم.



جاءت هذه الجائزة تقديرًا لجهود فريق الصيانة وخدمات ما بعد البيع في الشركة وتكليلًا للنجاحات التي أحرزها على مدار عام ٢٠١٩؛ إذ تُمنح هذه الجائزة اعتمادًا على نِسبة رضا العملاء عن الخدمات التي تُقدّم إلى عملاء الأساطيل، إلى جانب التدريب عالي المستوى للعاملين، والأداء المميّز لهذا القطاع بوجه عام.



وجرى توزيع الجوائز في مقر فولكس فاجن في مدينة هانوفر الألمانية في الثلاثين مِن سبتمبر الماضي، وحضره لفيف مِن وكلاء وممثّلي سيارات فولكس فاجن التجارية حول العالم، بالإضافة إلى عدد مِن المُدراء والرؤساء التنفيذيين في مجموعة فولكس فاجن الألمانية.

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سلّم السيد "جويدو بلانكنهايم"، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع العالمية لفولكس فاجن، الجائزة المرموقة للدكتور "سامح متولي"، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع لسيارات فولكس فاجن الركوب والتجارية، وكذلك السيد "محمد مراد"، مدير علامة فولكس فاجن للسيارات التجارية في الشركة المصرية، مُهنّئًا إيّاهما على أداء فريقهما المميّز ومتمنيًّا لهما مزيدًا مِن النجاح والتوفيق في الأعوام المقبلة.مِن جانبه، أعرب دكتور "متولي" عن سعادته وفخره الكبير بهذه الجائزة، بقوله: "نحن فخورون لحصدنا هذه الجائزة القيّمة التي تمثّل شهادةً واعترافًا حقيقيًّا للخدمات المميّزة عالية المستوى التي تُقدّمها الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف إلى عملائها الأوفياء من أصحاب الأساطيل، والتي تُمثّل قيمة مضافة لهم تتمثّل في الحفاظ على مركباتهم وسياراتهم التجارية في أفضل صورة ممكنة، ومِن ثمّ ضمان نمو وازدهار أعمالهم على الدوام."تستحوذ "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" على حصّة سوقية كبيرة من مبيعات السيارات التجارية في مصر؛ حيث تطرح مجموعة مميّزة من السيارات التجارية، مثل الموديل "كادي فان" المخصّص لخدمة شركات الشحن وورش الصيانة المتنقّلة و"كادي لايف" المخصّص للعائلات بسعر تنافسي وتجهيزات غنية متنوّعة، وجدير بالذكر حرص الشركة في مصر على توافر فئة من طراز "كادي" معدة ومجهزة بمساحة للكرسي المدولب لنقل ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن مع ضمان الراحة ومعدلات الأمن والسلامة لكل ركابها حصريًّا في السوق المصرية، بخلاف الطراز "كارافيل" الموجّه بالأساس للشركات، مثل شركات السياحة وأساطيل حافلات الفنادق، والسيارة الفان T6، وأخيرًا السيارة الخدمية "مالتي فان".يأتي الطراز "كادي فان" مجهّزًا بمحرك بنزيني من أربع أسطوانات سعة ١.٦ لترات يولّد ١١٠ أحصنة مع أقصى عزم دوران يبلغ ١٥٥ نيوتن/متر. ويتّصل هذا المحرك القوي بعلبة تروس يدوية من خمس سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية، مع إمكانية الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من السكون في غضون ١٢.٥ ثانية، قبل الوصول إلى سرعة قصوى مقدارها ١٧٢ كلم/ساعة، ويبدأ سعر "كادي فان" في السوق المصري من ٢٥٥٠٠٠ جنيه مصري.أمّا الموديل "كادي لايف"، فيتوافر بمُحرّكين بنزينيين من أربع أسطوانات، أحدهما سعة ١.٤ لترات يولد ١٢٥ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٢٠ نيوتن/متر، في حين جاء المحرك الآخر سعة ١.٦ لترات ويولد ١١٠ أحصنة مع أقصى عزم دوران يبلغ ١٥٥ نيوتن/متر. يُمكن للمحرّك سعة ١.٤ لترات اختراق الحاجز المئوي من السكون في غضون ١١.٣ ثوانٍ، في مقابل ١٢.٥ ثانية للمحرك سعة ١.٦ لترات، مع بلوغ سرعة قصوى مقدارها ١٨٣ و١٧٢ كلم/ساعة على الترتيب، ويبدأ سعر الكادي لايف من ٣٩٠٠٠٠ جنيه مصري.وبالانتقال إلى الطراز "كارافيل"، نجده يستوعب حتى ١١ راكبًا ويستعين بمحرّك قوي سعة لترين يولّد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٨٠ نيوتن/متر، كما يتّصل بعلبة تروس يدوية من ست سرعات، وتتوافر الكارافيل في السوق المصري بسعر ٥٣٠٠٠٠ جنيه مصري.وبالنسبة إلى السيارة الخدمية T6 التي تنتمي إلى فئة الفان، فهي تناسب خدمات الإسعاف في المستشفيات، على سبيل المثال، كما تتوافر منها موديلات وفئات عديدة. ويبدأ سعرها من ٣٩٥٠٠٠ جنيه مصري، تستعين الفان T6 بمحرك مميّز سعة لترين بقدرة ١٥٠ حصانًا و٢٨٠ نيوتن/متر من عزم الدوران.وأخيرًا، لا يُمكن إغفال السيارة "مالتي فان" الخدمية التي تتسع حتى سبعة ركّاب، وتلائم العائلات أو الشركات، علمًا بأنها مجهّزة بمحرك سعة لترين بقدرة ٢١٠ أحصنة، مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن/متر يتوافر عند عدد متدنٍّ من الدورات يصل إلى ١٥٠٠ دورة في الدقيقة. ويتّصل هذا المحرك المميّز بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض الفاصل من سبع نسب، وتقدم المالتي فان محليا بسعر ١١٧٥٠٠٠ جنيه مصري.