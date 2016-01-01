تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار سيتروين مصر.
citroen c elysee
ستروين سى اليزيه 2019 تبدأ من 225.400 جنيه حتى 255.000 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين سي اليزيه
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التعليقات على اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد هبوط الدولار اليوم.. تفاصيل
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