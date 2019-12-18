شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 25 من ديسمبر، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 25 ديسمبر فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة وموهبة تحليلية .. أنت شخص تحتاج دائما إلى إحراز التقدم .. وتتمتع بشخصية قوية تساعدك على فرض إرادتك .. لكنك تميل إلى كبت مشاعرك .

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام 2020 سيمثل بالنسبة لك تغيرًا إيجابيًا وانتقالاً لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك وأسلوب حياتك، فقط عليك أن تسيطر على عواطفك.

المصدر: صدى البلد

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