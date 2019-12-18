

هنفطر إيه .. فول وعجة بطاطس بطريقة غير تقليدية هنفطر إيه .. فول وعجة بطاطس بطريقة غير تقليدية

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.



نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.



طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابى

قد يعجبك أيضا...

مقادير عجة بطاطس:بطاطس مكعبات محمرةبيضبصلفلفل أحمر روميطماطمفلفل حاربابريكاسمنةملح فلفل أسودطريقة عمل عجة بطاطس* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج- أضيفى الروزمارى الجاف والزعتر الجاف والملح- أضيفى بيضة والفلفل الأسود وقلبىفول بالسجق للشيف دعاء عاشورالمقادير3كوب فول-ملعقة كبيرة عصير ليمون-ملعقة كبيرة زيت-ملح-فلفل اسود-سجق او سوسيسالطريقةقطعى السجق حلقات وحمرى السجق فى الزيت لمدة 5 دقائق ثم اضافة الفول اليه مع الماء و الملح و الفلفل الاسود و يترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار وعصير الليمون الى الخليط و يوضع فى طبق