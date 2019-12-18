

بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني

بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة ، أن الصابون السائل يسبب السرطان، وذلك لأنه يظل عالقا فى الأواني حتى بعد الغسيل، مما يعرض شريحة كبيرة من أفراد المجتمع للإصابة به .



ووفقا لما نشره " هيلث " أن استخدام المنظفات بشكل مفرط يسبب تدمير الميتوكوندريا في خلايا الجسم؛ ما يؤثر بشكل سلبي على هرمون الإستروجين وبالتالي يضعف قدرة السيدات على الحمل.



كما تحتوي بعض المنظفات على مادة التريكلوسان،تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، تأثيرات الجهاز المناعي، تأثيرات الجهاز العصبي، والحساسية أيضًا و تهيج الجلد.

قد يعجبك أيضا...

ففي إطار هذا السياق " كشف موقع " mashed" عن مكونات طبيعية بدل الصابون السائل يمكن لربة المنزل حماية إسرتها باستخدامها كبديل لغسيل الأوانى .الملح :يمكن استخدام حبيبات الملح الخشن في إزالة الروائح الكريهة ايضًا، وتلميع الحوض، والأواني المعدنية.الخل :يمكن أضافة الخل على الملح أو استعماله بمفردة لغسيل الأواني ،فثبت علميا أن الخل أقوى مطهر طبيعي ،يقضى على الجراثيم ويحمي من العديد من الامراض أبرزها الأمراض الجلدية .