بعد أن أثبتت الدراسات الحديثة ، أن الصابون السائل يسبب السرطان، وذلك لأنه يظل عالقا فى الأواني حتى بعد الغسيل، مما يعرض شريحة كبيرة من أفراد المجتمع للإصابة به .
ووفقا لما نشره " هيلث " أن استخدام المنظفات بشكل مفرط يسبب تدمير الميتوكوندريا في خلايا الجسم؛ ما يؤثر بشكل سلبي على هرمون الإستروجين وبالتالي يضعف قدرة السيدات على الحمل.
كما تحتوي بعض المنظفات على مادة التريكلوسان،تزيد من خطورة الإصابة بالسرطان، تأثيرات الجهاز المناعي، تأثيرات الجهاز العصبي، والحساسية أيضًا و تهيج الجلد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد تسبب الصابون السائل فى السرطان .. بدائل طبيعية لغسل الأواني
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق