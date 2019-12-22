

عيار 18 يسجل 572 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25- 12 -2019.. فيديو عيار 18 يسجل 572 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25- 12 -2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 25 - 12 – 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 25- 12 – 2019 على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 18

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