

ارتفاع الدينار الكويتي| سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية والعربية ارتفاع الدينار الكويتي| سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية والعربية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-12-2019، فيما سجلت أسعار الجنيه الاسترليني والدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا، حسب اخر تحديث لـلبنك المركزي المصري.



فيما يلي نستعرض سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم،الأربعاء 25-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:

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