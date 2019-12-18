قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن نشاط الرياح خلال فترة الليل يزيد من الاحساس ببرودة الجو، لافتًا إلى أن الرياح هى التى اثارت الاتربة على الطرق خلال فترات الليل.
وأضاف محمود شاهين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن اليوم الاربعاء سيشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة بمعدل درجتين، مع زيادة لنشاط الرياح خلال ساعات النهار مما يزيد الشعور بالبرودة.
وتابع ان فترات سطوع الشمس ستكون اقل من الامس، بسبب تكاثر السحب وسقوط الامطار على السواحل الشمالية، والتى قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، محذرًا من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى يوم الجمعة القادمة نهاية الأسبوع الجاري، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء.
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التعليقات على البسوا شتوى.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح..
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