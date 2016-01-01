ذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية أن المحققين مع زوجة الرئيس المعزول عمر البشير فوجئوا أثناء مصادرة مصوغات، بامتلاكها قلادة تشبه واحدة ظهرت في فيلم "تيتانيك".
ووفقًا للصحيفة السودانية، فواجه الفريق الفني السوداني الذي فحص مجوهرات وداد بابكر، مشكلة في التعرف على هذا العقد الثمين وكيفية تصنيفه، نظرًا لأن شعب السودان لا يستخدم الأحجار الكريمة في الزينة، بل يفضل عليها الذهب الأصفر.
وأوضحت وسائل إعلام سودانية، أن العقد "Blue Suphaire" الذي ظهر في فيلم "تيتانيك" لم يظهر في السابق في عنق وداد بابكر.
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التعليقات على قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور
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