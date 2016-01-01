شاهد.. جمال الغندور يهدد بالاستقالة حال إجباره على هذا الأمر

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صورة الخبر: جمال الغندور
جمال الغندور


قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه قبل توليه منصب رئيس لجنة طالب بعدم الاستعانة بحكام أجانب داخل الدوري المصري.

وقال "الغندور" خلال لقائه بفضائية "أون سبورت": "لو أجبرت على الاستعانة بحكام أجانب سأستقيل من رئاسة لجنة الحكام".

وتابع: لقاء القمة بين النادي الأهلي والزمالك هو اللقاء الوحيد المسموح له بتواجد حكام أجانب من أجل إدارة اللقاء غير ذلك غير مسموح".

وتابع: "اللي بيتكلم عن أبناء الحكام والمجاملات والأقارب والكلام ده مش هسميه غير "حجة البليد" وكلام خايب.. هو عايز يحرج جمال الغندور ومش لاقي حاجة يقولها غير دي".

المصدر: elbalad

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