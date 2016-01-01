تداول نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية أي عقب مباراة الزمالك والانتاج الحربي ، تويتة للتونسي فرجاني ساسي ، لاعب الفريق الأبيض ، وهو يتحدث عن تطاول رئيس النادي عليه ، وأنه سيرحل عن القلعة البيضاء.
وجاء مضمون التويتة كالتالي: "تعرضت للإهانة لفظيا من رئيس النادي في كتر من مناسبة ، وهو داير باش يقولي فرجاني يسوي مشكل! ، صمتت احتراما لفارق السن واليوم تصل الأمور للبصق على وجهي واتهامي بأني مرتزق رغم صمتي على تأخر مستحقاتي ! ، احتراما لنفسي وتاريخي .. الرحيل أقرب من اي وقت مضى".
وأشعلت تلك الكلمات ، مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى علق ساسي من الحساب الخاص به على تويتر ، على تلك التغريدة ، ناشرًا إياها معلقا عليها انه اكونت مزيف.
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التعليقات على الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي
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