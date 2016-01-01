قبل فوات الأوان .. 7 أعراض للقولون ينبغي عدم تجاهلها



أعراض للقولون أعراض للقولون



أعراض عديدة للقولون ينبغى عدم تجاهلها قد تشير إلى أمراض أكثر خطورة إليك أبرزها بحسب موقع Bright Side ولتحصلى على قولون صحي يجب عليك عدم تجاهل هذه الأعراض وهي



1. آلام في البطن



يمكن أن يحدث هذا لنا جميعًا إذا أكلنا أو شربنا شيئًا خاطئًا. ولكن إذا كنت تشعر في كثير من الأحيان بألم متزايد في أسفل البطن ، فقد تكون تعاني من بعض أمراض التهاب الأمعاء مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب الرتج أو متلازمة القولون العصبي أو السرطان.

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2. الإمساكإذا كنت تعاني من الإمساك في كثير من الأحيان فقد يكون لديك أكياس صغيرة ملتهبة داخل القولون أو متلازمة القولون العصبي3. الإسهالإذا كان لديك في كثير من الأحيان براز لينة أو سائلة ، والقولون الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح ، فإنه لا يمتص الماء والمواد الأخرى ..4. الدم في البرازإذا كان هناك دم على ورق التواليت الخاص بك ، أو في ماء المرحاض ، فقد يكون التهابًا. إذا وجدت دمًا داكنًا ، أو أسودًا تقريبًا ، في البراز ، أو إذا كنت تعاني من الإسهال الدموي ، فيجب عليك زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن. قد يكون مرض كرون ، التهاب القولون التقرحي ، أو في أسوأ الحالات ، هو السرطان.5 ..الغازاتالكثير من الغازات ذات الرائحة الكريهة يعني وجود شيء لم يتم هضمه أو امتصاصه بواسطة القولون. قد يكون ذلك بسبب نقص البكتيريا الجيدة أو الالتهابات أو حركات الأمعاء غير الطبيعية ، مثل متلازمة القولون العصبي. من المهم أن تفهم ما إذا كان ذلك بسبب تناول أطعمة معينة مثل الفول أو الملفوف أو الحبوب الكاملة أو الجبن أو الخوخ أو الكمثرى أو إذا كان من أعراض مرض القولون.6. نقص الطاقةإذا كان القولون لا يعمل بشكل صحيح ، فنحن نعاني من نقص العناصر الغذائية الثمينة والمعادن والفيتامينات. يمكن أن تجعلنا نشعر بالتعب ويسبب مشاكل النوم. إذا أصبت بالإرهاق فجأة بعد الأنشطة اليومية في المنزل أو في العمل ، فقد يكون ذلك بسبب التهاب القولون أو مرض كرون أو قد يشير إلى السرطان.علينا أن نعتني بالقولون عن طريق تناول الكثير من الألياف من الخضروات والفواكه والمكسرات والحبوب ، وخفض استهلاكنا للحوم الحمراء والأطعمة المقلية والسكر ووالقهوة. من الجيد أيضًا الإقلاع عن التدخين والبدء في شرب كمية كافية من الماء يوميًا.