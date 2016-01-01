توقف عن شرائها فورا.. بعض مقرمشات تحتوي على مادة تصيبك بسرطان الكبد



مقرمشات مقرمشات

يعشق الكثير تناول التسالي والمقرمشات في الشتاء، ولكن هناك بعض التحذيرات المهمة عن المسكرات والمقرمشات والحبوب وذلك بسبب احتوائها سموم الأفلاتوكسين.



تقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء إن هذه السموم عبارة عن مركبات سامة طبيعية تنتجها بعض أنواع الفطريات التي تسبب العفن، هذه الفطريات تلوث المحاصيل ولها أضرار صحية خطيرة تهدد البشر والمواشي، والدواجن التي تتغذى عليها.



أين توجد هذه السموم؟

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في الحبوب والذرة والفول السوداني وفول الصويا والمكسرات وحبوب البن والأرز والفواكه المجففة والتوابل، قبل وبعد الحصاد ... تتغلغل تلك السموم في الطبقات الداخلية لتلك المحاصيل وهنا مكمن خطورتها.يمكن أن يتسمم الأشخاص بالأفلاتوكسين عن طريق تناول تلك المنتجات النباتية الملوثة أو عن طريق استهلاك اللحوم، أو منتجات الألبان من الحيوانات التي تتناول طعامًا ملوثًا يحتوي على تلك السموم.أضرارها بالغة على من يتعرض لتناولها، فبالإضافة إلى أعراض التسمم الشائعة فإن التعرض لها بصفة مستمرة يدمر الكبد وقد يصيب الإنسان ببعض السرطانات الكبدية.كيفية الوقاية من هذه السموم :تجنب تناول أي حبوب أو مكسرات أو توابل بها تغير في الرائحة أو بها طعم مزرنخ.فحص الحبوب الصحيحة التي عادة ما تتلوث جميعها بالأفلاتوكسينات بحثًا عن آثار العفن، والتخلص منها إذا بدت متعفنة أو باهتة اللون أو منكمشة.تخزين الأغذية بشكل صحيح وحمايتها من الحشرات والرطوبة والحرارة الزائدة.تجنب شراء المقرمشات التي يتم عملها من الذرة والفول السوداني من المقلة حيث قد تتعرض لسوء التخزين.تجنب شراء المقرمشات المغلفة لأطفالنا كالفشار والتي يتم عرض أكياسها في الشمس.تحميص تلك الحبوب التي يظهر عليها العفن لا يؤدي إلى التخلص من سموم الافلاتوكسين بل يجب التخلص منها.غسل الثمار التي تحتوي على العفن لا يؤدي إلى التخلص من سموم الافلاتوكسين بل يجب التخلص منها.على من يقوم بتربية المواشي أو الدواجن المنزلية عدم اطعامها على حبوب بها آثار التعف ، كما يجب أن يحفظ تلك الحبوب في أماكن جافة غير حارة لتجنب تعفنها وتأثيرها على لحوم وألبان تلك الحيوانات.