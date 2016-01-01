10 فوائد غير متوقعة.. الفول الحراتي مفيد لهؤلاء الأشخاص



الفول الحراتي الفول الحراتي

الفول الأخضر من الأكلات الشتوية التي يلجأ إلي تناولها الكثيرون، وقدمت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، فوائد تناول الفول الأخضر أو مايعرف في بعض الدول بـ(الباقلاء):



غني جدا بالبروتينات والفيتامينات والأملاح مثل الحديد والفوسفور .

أكل وجبة فول تعتبر وجبة كاملة وصحية وتقاوم إجهاد وتعب الجسم .



الفول يزيد مستوى الكولسترول الجيد بالجسم لذلك فهو مفيد للقلب.

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تناول وجبة فول مفيدة جدا لمن يعانون من مرض السكري وذلك لأن الفول مليء بالألياف التي لا يمتصها ولا يهضمها الجسم ، لذلك تقوم بامتصاص السكر من الجسم، مما يؤدي لتخفيض نسبة السكر المخزنة.الفول يستغرق مدة طويلة في المعدة عند هضمه لذلك عند أكله يشعر الإنسان بالشبع مده طويلة.لمن يعانون من التهابات بالكلى ووجود حصوات يجب أن يغلو الفول الأخضر في الماء وبعد ذلك شرب ذلك الماء على معده فارغة.لمن يعانون من عسر هضم ومعده ضعيفة وأنيميا الفول يجب أن يمتنعوا عن أكل الفول .يحتوي الفول على مواد تقوي المناعة لدى الإنسان.الفول يعمل على خفض مستوى ضغط الدم العالي .يمكن التنويع في الاستخدام مثل السلطات ..المقلوبة..الطبخ بالصلصة ..أو غيرها