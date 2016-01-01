بطريقة التخدير الموضعي.. كل ما لا تعرفه عن عمليات تكميم المعدة



عمليات تكميم المعدة عمليات تكميم المعدة



قال الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة ، ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، أن التكميم الدقيق أحدث عملية مرتبطة بجراحات السمنة على الإطلاق حيث أنها تتم بدون أى جراحة وبدون فتح وبدون ندبات وبدون أي علامات تذكر على الجلد أيا كانت.



وأوضح الدكتور أحمد شبانة، أنه استطاع إحداث طفرة في عالم المناظير بمصر ومنطقة الشرق الأوسط من خلال استخدام ما يسمى بالمنظار الدقيق وخاصة أنه الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي ابتكره وبدأ العمل بهذه الطريقة وهذه التقنية العلمية الحديثة.



أضاف الدكتور شبانة، أن تكميم المعدة الدقيق يعتبر بمثابة ثورة حقيقية في عالم جراحات السمنة، وخاصة أن عمليات تكميم المعدة هى العملية الأنجح للتخلص من السمنة بنسبة 100% ولكن كان يوجد لها آثار جروح وأثار جانبية بسيطة، ولأن الهدف من تطور الجراحة تقليل الآثار الجانبية بنسبة كبيرة لتعلية القيمة العلاجية للتدخل الجراحي فتوصل العلم لآلات دقيقة جدا لا تتعدى قطرها 1 ملم شبيهة بالسرنجات.

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ونوه بأن هذه العملية تتم بطريقة التخدير الموضعى بدون آثار جانبية وبدون أي ملاحظات أو جروح، وهذا يبدد مخاوف أي شخص مقبل على جراحات السمنة.وأشار شبانة، إلى أن جراحة المنظار في الماضي كانت تتم من خلال فتح عدة فتحات فى البطن في كل الاتجاهات وكل فتحة تقترب من 2 سم، ولكن تقنية المنظار الدقيق يعمل من خلال عدم وجود أي فتحات، ويتم استخدامه فى منطقة أوسط البطن ولا يستلزم وجود المريض فى المستشفى بعد العملية 24 ساعة.