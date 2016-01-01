احترس.. عدم الحصول على نوم صحي يصيبك بأمراض خطيرة



نوم صحي نوم صحي



كشفت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة تولين في نيو أورليانز، أن الحصول على روتين نوم صحي، قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حتى لو كنت معرضًا لخطر جيني.



وأجرى الباحثون المشرفون على الدراسة، استبيان الدراسة على حوالي 385000 شخص متابعة روتين نومهم، بناءً على عوامل مثل عدد الساعات التي ينامون فيها كل ليلة.



وأكدت نتائج الدراسة، أنه بعد الفحص كشف الباحثون أن الحصول على نوم صحي ما بين سبع وثماني ساعات في الليلة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكتة الدماغية.

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وقال المؤلف الرئيسي لوتشى من معهد جورج للصحة العالمية، لقد وجدنا أن الخطر الجيني المرتفع يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق اتباع نمط نوم صحي، وفقا لما صرح به لصحيفة "ديلي ميل البريطانية.وأكد لوتشي، أن الباحثين وجدوا من خلال نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين لديهم خطورة وراثية منخفضة يمكن أن يفقدوا هذه الحماية الكامنة إذا كان لديهم نمط نوم سيئ، والذي يتمثل في عدم النوم ما بين سبع وثماني ساعات في الليلة، دون التعرض للأرق أو الشخير.ويكون البالغون الذين ينامون أقل من سبع ساعات في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم أو السكري من النوع 2 أو السمنة ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.وقال أكاديميون مستقلون إن الدراسة أكدت النتائج السابقة أن أنماط النوم المضطربة مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن لا يمكن أن يثبت أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يعزى إلى عوامل أخرى، مثل السمنة.وتقول مؤسسة القلب البريطانية إن أمراض القلب تصيب ثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة. إنه يقتل 40.000 شخص تحت سن 75 عامًا، حيث ان هناك أكثر من 100،000 سكتة دماغية في المملكة المتحدة كل عام، وحوالي سكتة دماغية واحدة كل خمس دقائق.ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن حوالي 647 ألف أمريكي يموتون كل عام بسبب أمراض القلب، ويموت 140 ألف شخص من السكتة الدماغية.