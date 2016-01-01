بدون أدوية.. 7 حيل خارقة للتخلص من متاعب النقرس



متاعب النقرس متاعب النقرس



يؤثر النقرس على المفاصل بشكل كبير، وغالبا تحدث نوبات النقرس في الليل وتستمر من 3 إلى 10 أيام، ولا يتمكن الأشخاص المصابون بالنقرس من إزالة حمض اليوريك الزائد بكفاءة من الجسم على عكس الأشخاص الأصحاء.



قد يساعد اتباع نظام غذائي النقرس في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم، والذي يهدف إلى مساعدتك على تحقيق وزن صحي وعادات الأكل الجيدة.



1. الفواكه مثل الكرز

يساعد الكرز فى خفض مستويات حمض اليوريك والحد من الالتهابات لغناها بفيتامين C، مثل البرتقال واليوسفي والبابايا، مفيد أيضًا لإدارة النقرس.

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2. الخضراواتتناول الخضراوات يساعد أيضًا في منع ارتفاع مستويات حمض اليوريك في جسمك؛ وبالتالي الحد من ظهور النقرس.3. البقولياتغني بالبروتين والألياف، يمكن أن يساعد استهلاك البقوليات المتحكم فيه على منع ظهور الالتهاب الناجم عن النقرس.4. المكسراتأشارت الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي مناسب للنقرس يجب أن يتضمن ملعقتين كبيرتين من المكسرات والبذور يوميًا.وتشمل المصادر الجيدة من المكسرات منخفضة البيورين وبذور الجوز واللوز وبذور الكتان والكاجو والجوز.5. الحبوب الكاملةتحتوي الحبوب الكاملة على كميات معتدلة من البيورينات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النقرس، فإن فوائد تناول أطعمة الحبوب الكاملة تفوق بكثير المخاطر.6. منتجات الألبانشرب الحليب قليل الدسم وتناول الألبان قليلة الدسم يمكن أن يقلل من مستويات حمض اليوريك لديك وخطر الإصابة بنوبة النقرس.البروتينات الموجودة في الحليب تعزز إفراز حمض اليوريك في البول.7. البيضتشير الدراسات إلى أن تناول البيض يمكن أن يكون مفيدًا لفرد يعاني من النقرس.البيض منخفض في البيورينات ويمكن أن يساعد استهلاكها باعتدال في تقليل التهاب النقرس.8. الأعشاب والتوابلالأعشاب العلاجية مثل الزنجبيل والقرفة وإكليل الجبل والكركم قد تعمل بشكل جيد على الحد من الألم الناجم عن النقرس.