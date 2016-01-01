احذر.. 10 أعراض تنذر بالإصابة بـ تسمم الدم

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الإصابة بـ تسمم الدم


عادة ما تبدأ أعراض تسمم الدم بسرعة كبيرة، حتى في المراحل الأولى، حيث يبدو الشخص مريضًا للغاية، وعادة ما يحدث تسمم الدم بعد إصابة أو عملية جراحية أو عدوى موضعية أخرى ، مثل الالتهاب الرئوية .

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و نشر موقع "health line" الأعراض الأولية الأكثر شيوعًا لـ تسمم الدم وتشمل:

• قشعريرة برد
• حمى
• التنفس بسرعة كبيرة
• سرعة دقات القلب
• صداع
• الارتباك أو عدم القدرة على التفكير بوضوح
• استفراغ وغثيان
• النقاط الحمراء التي تظهر على الجلد
• انخفاض كمية البول
• عدم كفاية تدفق الدم

المصدر: موقع "health line"

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