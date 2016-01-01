احذر.. 10 أعراض تنذر بالإصابة بـ تسمم الدم



الإصابة بـ تسمم الدم الإصابة بـ تسمم الدم



عادة ما تبدأ أعراض تسمم الدم بسرعة كبيرة، حتى في المراحل الأولى، حيث يبدو الشخص مريضًا للغاية، وعادة ما يحدث تسمم الدم بعد إصابة أو عملية جراحية أو عدوى موضعية أخرى ، مثل الالتهاب الرئوية .



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و نشر موقع "health line" الأعراض الأولية الأكثر شيوعًا لـ تسمم الدم وتشمل:

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