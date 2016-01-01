بعيدا عن ضغوط الحياة.. طرق فعالة لتجذب شريك حياتك



طرق فعالة لتجذب شريك حياتك طرق فعالة لتجذب شريك حياتك



يعتبر المنزل هو الملاذ والمخرج لكل شخص منا من ضغوط العمل والضغوط الخارجية عمومًا، ولكن علي الرغم من ذلك إلا أنه في بعض الحالات لايتوفر لديها هذا الشعور.



وهناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كافة الأحمال والضغوطات الخاصة بهم في المكتب بل يعودون بها الي البيت ليأتي هنا السؤال كيف يُمكن مساعدة شريك الحياة والتعامل معه رغم الضغوطات؟ متي يتم السكوت وكيفية المساعدة؟ وما هي طريقة التعامل الصحيحة.



وصرحت هبة سلطان خبيرة العلاقات الأسرية والنفسية، ان هناك بعض الاسر لا يجدون الهدوء والسكينة في منازلهم، وهو ما يتسبب لهم بللنفور من المنزل، وبالاخص هذه المشاعر قد تتولد عند الرجل اكثر من السيدات، لذلك هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتعامل مع شريك الحياة والتغلب على الضغوطات.

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واضافت هبة سلطان، انه يمكن تحقيق الاستقرار الاسري من خلال هذه النقاط التالية:1- الانصات :ويعتبر الانصات من أهم النقاط التي لابد من إتباعها هي الإنصات والإنصات هنا يُقصد به الشكل الجيد، والكامل مع الطرف الأخر بمعني " ليس مطالب من أحد الشركاء سواء الزوج أو الزوجة حل المشكلة او الضغوطات في ساعتها، فليس من الضرورة أن يُصبح الشخص " سوبر هيرو" أو " سوبر وومان " الإنصات في حد ذاته يُعتبر حل و راحة و تعامل بالشكل الصحيح مع الطرف الأخر.2- الدعم :ويوفر الدعم الشعور بالمساندة، حيث ان التعاطف وحده ليس كافيًا لابد من تقديم المساعدة والتي تكون هنا عن طريق ترك مساحة للطرف الأخر بالتحدث كثيرًا، التفكير بصوت عالي معكِ، تقديم الحلول بشكل أو بأخر، إلي حد الوصول الي خيوط حل المُشكلة والتعامل مع الضغوطات.واشارت سلطان، الى انه يجب تركيز كل شخص منا مع شريك حياته ومعرفة مدي توازنه وضغوطاته ومعرفة الطرق البسيطة التي يُمكن اتباعها لكسر قيود الضغوطات في ذلك الوقت مثل الاستماع الي الموسيقي، الذهاب الي الخارج أو أي شئ أخر بسيط يساعد علي تخفيف الضغط لأن ببساطة السعاده عندما تنقسم علي شخصين بكل تأكيد تزيد.