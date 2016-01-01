طريقة عمل ماسك لعلاج تجاعيد العينين

يساعد حمض اللبنيك الموجود في الزبادي في إزالة خلايا الجلد الميتة وبالتالي يؤدي إلى شد الجلد ومن الممكن استخدامه كجزء من روتين البشرة اليومي لرؤية نتائج أفضل.
نقدم لكم خطوات عمل ماسك لعلاج تجاعيد العينين، وذلك وفقا لما ذكره موقع " boldsky " .
مكونات ماسك لعلاج تجاعيد العينين :
1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة كبيرة عسل ماء الورد
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