طريقة عمل ماسك لعلاج تجاعيد العينين



ماسك لعلاج تجاعيد العينين ماسك لعلاج تجاعيد العينين



يساعد حمض اللبنيك الموجود في الزبادي في إزالة خلايا الجلد الميتة وبالتالي يؤدي إلى شد الجلد ومن الممكن استخدامه كجزء من روتين البشرة اليومي لرؤية نتائج أفضل.



نقدم لكم خطوات عمل ماسك لعلاج تجاعيد العينين، وذلك وفقا لما ذكره موقع " boldsky " .



مكونات ماسك لعلاج تجاعيد العينين :

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة عسل ماء الورد

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طريقة عمل الماسك لعلاج تجاعيد العينين :في وعاء ، اخلطي معًا ملعقة كبيرة من اللبن والعسل وقطرات قليلة من ماء الورد.قم بخلط جميع المكونات جيدًا وتطبيقها على التجاعيد تحت العينين.اتركه لمدة 15 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد.