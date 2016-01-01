من أماكن مختلفة.. تعرف على أحلى تتبيلات اللحوم والدجاج

تحتار العديد من السيدات عند تقديم أطباق اللحوم لأطفالهن، ويحاولن أن يغيرن فى نكهة اللحمة المعتادة، ولذلك نقدم إليكم أبرز التتبيلات التى تقدمها شيف أميرة شنب وهى:
- التتبيلة الهندي
تتكون التتبيلة الهندى من الكاري والزبادي والبهارات الهندية وتقدم التتبيلة الهندي الحارة الغنية بالطعم المختلف عن المعتاد والذى سيفضله الأطفال والكبار بمكونات بسيطة.
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