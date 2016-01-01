من أماكن مختلفة.. تعرف على أحلى تتبيلات اللحوم والدجاج

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تتبيلات اللحوم والدجاج

تحتار العديد من السيدات عند تقديم أطباق اللحوم لأطفالهن، ويحاولن أن يغيرن فى نكهة اللحمة المعتادة، ولذلك نقدم إليكم أبرز التتبيلات التى تقدمها شيف أميرة شنب وهى:

- التتبيلة الهندي

تتكون التتبيلة الهندى من الكاري والزبادي والبهارات الهندية وتقدم التتبيلة الهندي الحارة الغنية بالطعم المختلف عن المعتاد والذى سيفضله الأطفال والكبار بمكونات بسيطة.

- التتبيلة الأسيوي
تعتمد التتبيلة الأسيوية على الزنجبيل ومكونات تدمج بين الحلو والحامض لتعطى مذاقا حادا وواضحا ، يمكن استخدام التتبيلة الأسيوي مع اللحوم الحمراء وكافة أنواع الدواجن بما فيها الحمام والسمان.

- التتبيلة المصري
تعتمد التتبيلة المصرى على الطماطم والعسل والبهارات وتحضر التتبيلة بالطريقة المصرية للحفاظ على طعم وشكل المشويات.

المصدر: elbalad

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