من أماكن مختلفة.. تعرف على أحلى تتبيلات اللحوم والدجاج



تتبيلات اللحوم والدجاج تتبيلات اللحوم والدجاج

تحتار العديد من السيدات عند تقديم أطباق اللحوم لأطفالهن، ويحاولن أن يغيرن فى نكهة اللحمة المعتادة، ولذلك نقدم إليكم أبرز التتبيلات التى تقدمها شيف أميرة شنب وهى:



- التتبيلة الهندي



تتكون التتبيلة الهندى من الكاري والزبادي والبهارات الهندية وتقدم التتبيلة الهندي الحارة الغنية بالطعم المختلف عن المعتاد والذى سيفضله الأطفال والكبار بمكونات بسيطة.

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- التتبيلة الأسيويتعتمد التتبيلة الأسيوية على الزنجبيل ومكونات تدمج بين الحلو والحامض لتعطى مذاقا حادا وواضحا ، يمكن استخدام التتبيلة الأسيوي مع اللحوم الحمراء وكافة أنواع الدواجن بما فيها الحمام والسمان.- التتبيلة المصريتعتمد التتبيلة المصرى على الطماطم والعسل والبهارات وتحضر التتبيلة بالطريقة المصرية للحفاظ على طعم وشكل المشويات.