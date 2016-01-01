إجراء أول جراحة لاستئصال الرئة بالمنظار بمستشفى بنها الجامعي

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صورة الخبر: مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي


أعلن الدكتور محمد الجزار بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي عن إجراء أول عملية استئصال جزء من الرئة بالمنظار الصدري الجراحي الجديد لفتاة تبلغ من العمر 21 عاما.

وأوضح أن الفتاة كانت تعاني من كحة مزمنة نتيجة تمدد شعبي مزمن على جزء من الفص السفلي للرئة اليسرى، حيث جرى اختيار هذه التقنية كنوع من التجميل في الجراحة لآنسة صغيرة في السن والرغبة في عدم شق الصدر عرضيا "10 سم تقريبا".

أشار إلى أنه تمت الاستعاضة عن ذلك بـ 3 ثقوب فقط للمنظار وكذلك سرعة التئام الجرح وشفاء المريضة، حيث أدى ذلك إلى مكوث المريضة بالقسم 4 أيام فقط على عكس الجراحات التقليدية التي يبقى بعدها المريض 10 أيام تقريبا محجوزا بالمستشفى.

وأضاف أنه أشرف على إجراء الجراحة الدكتور يسري عبد ربه رئيس قسم جراحة القلب والصدر ببنها الجامعي والدكتور هاني الرخاوي والدكتور محمد صفان والدكتور معتز الشحات والدكتور أشرف النحاس استشاري جراحة القلب والصدر والدكتورة أنهار السيد أخصائية جراحة القلب والصدر والدكتورة هبة حمدي أخصائية التخدير.

المصدر: elbalad

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