عزل مدير مدارس الليسيه في بورسعيد



مدارس الليسيه مدارس الليسيه



أصدر اللواء اركان حرب عادل الغضبان قرار منذ قليل بعزل هدى الوالي مدير مدارس الليسيه من منصبها وتكليف حسنات صالح بمنصب المدير العام .



وتضمن القرار الإبقاء علي فؤاد جودة نائب المدير العام للمدارس .



جاء قرار المحافظ عقب تفاقم العديد من الازمات داخل المدرسة وعدم تمكن الوالي من السيطرة عليها .

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يذكر أن حسنات صالح كانت قد تقلدت العديد من المناصب التعليمية آخرها مدير إدارة التعليم الخاص قبل بلوغها سن التقاعدواكدت جميع القيادات التعليمية أن كفاءة حسنات صالح و خبرتها الطويلة كانت سبب ترشيحها للمنصب من قبل المحافظ .