عزل مدير مدارس الليسيه في بورسعيد

أصدر اللواء اركان حرب عادل الغضبان قرار منذ قليل بعزل هدى الوالي مدير مدارس الليسيه من منصبها وتكليف حسنات صالح بمنصب المدير العام .
وتضمن القرار الإبقاء علي فؤاد جودة نائب المدير العام للمدارس .
جاء قرار المحافظ عقب تفاقم العديد من الازمات داخل المدرسة وعدم تمكن الوالي من السيطرة عليها .
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