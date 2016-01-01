عزل مدير مدارس الليسيه في بورسعيد

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مدارس الليسيه


أصدر اللواء اركان حرب عادل الغضبان قرار منذ قليل بعزل هدى الوالي مدير مدارس الليسيه من منصبها وتكليف حسنات صالح بمنصب المدير العام .

وتضمن القرار الإبقاء علي فؤاد جودة نائب المدير العام للمدارس .

جاء قرار المحافظ عقب تفاقم العديد من الازمات داخل المدرسة وعدم تمكن الوالي من السيطرة عليها .

يذكر أن حسنات صالح كانت قد تقلدت العديد من المناصب التعليمية آخرها مدير إدارة التعليم الخاص قبل بلوغها سن التقاعد
واكدت جميع القيادات التعليمية أن كفاءة حسنات صالح و خبرتها الطويلة كانت سبب ترشيحها للمنصب من قبل المحافظ .

المصدر: elbalad

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