البوابة الالكترونية لوظائف التعليم توجه رسالة عاجلة للمتقدمين.. اعرف تفاصيلها



البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم



أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه بناء على التوجهات وتيسيرا على المتقدمين بالبوابة، تقرر أن يتم البدء في التوزيع التلقائي للرغبات الوظيفية طبقا لشروط المفاضلة.



وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم: نظرا لضيق الوقت سوف يتم قبول الملفات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة على التوازي ، مع السماح للمتقدمين الذين لم يجتازوا الشهادات المهارية المطلوبة بدخول عملية التوزيع والمفاضلة ، بشرط إثبات جدية حجز الاختبار عن طريق تسجيل رقم قسيمة حجز الاختبار على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، والتأكد من تفعيل عملية الربط بنجاح ، أو رفع ايصال حجز الاختبار، وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم السماح للمتقدم بمدة 90 يوم للانتهاء من اجتياز الشهادة.



وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات غير الفعالة .

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وأوضحت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على أحقية المتقدمين في التعيينات بالوظائف المتاحة، مشيرةً إلى أنه يشترط استكمال الملفات قبل عملية التسكين والتعيين من قبل الموظف المختص.وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : تهانينا لجميع من اجتازوا مراحل البوابة بنجاح وتم توزيعهم على الوظائف المطلوبة، وسيتم إرسال بريد إلكتروني لمن تم قبولهم بالإدارات التعليمية والتواصل معهم من خلال الموظف المختص لتحديد موعد استكمال اجراءات التسكين، برجاء متابعة البريد الإلكترونى.