البوابة الالكترونية لوظائف التعليم توجه رسالة عاجلة للمتقدمين.. اعرف تفاصيلها

أعلنت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه بناء على التوجهات وتيسيرا على المتقدمين بالبوابة، تقرر أن يتم البدء في التوزيع التلقائي للرغبات الوظيفية طبقا لشروط المفاضلة.
وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم: نظرا لضيق الوقت سوف يتم قبول الملفات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة على التوازي ، مع السماح للمتقدمين الذين لم يجتازوا الشهادات المهارية المطلوبة بدخول عملية التوزيع والمفاضلة ، بشرط إثبات جدية حجز الاختبار عن طريق تسجيل رقم قسيمة حجز الاختبار على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، والتأكد من تفعيل عملية الربط بنجاح ، أو رفع ايصال حجز الاختبار، وأشارت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم السماح للمتقدم بمدة 90 يوم للانتهاء من اجتياز الشهادة.
وأضافت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه خلال 72 ساعة سيتم إيقاف جميع الحسابات غير الفعالة .
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