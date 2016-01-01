أصغر طالب جامعي بهندسة الأزهر يفوز بالمركز الأول في مسابقة للبترول

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فاز محمد عبد الرحيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، بالمركز الأول في الأسبوع التدريبي الذي نظمته شركة الكويت للطاقة كأول وأصغر طالب جامعي يفوز بهذا المركز من بين كوكبة من مهندسي البترول ممن لا تقل خبراتهم عن خمس سنوات.



وقال محمد عبد الرحيم لصدى البلد، إن جمعية مهندسي البترول "Society of Petroleum Engineers" المشهورة اختصارا بـ SPE تهدف إلى التواصل مع العاملين في مجال البترول بالاضافة إلى طلاب الجامعات المتخصصين في المجالات العلمية والهندسية المؤهلة للعمل في صناعة البترول و ذلك لخلق شبكة تواصل بين العاملين في تلك الصناعة الحيوية بالإضافة إلى التأهيل لسوق العمل الخارجى المحلى والعالمى.

وأشار إلى أن هذه الجمعية ، مؤسسة غير ربحية ويندرج بها كل من:

1. القسم الفنىTechnical Section :

وهو المسئول عن الجزء الفني من الصناعة˛ حيث يقوم بتنظيم العديد من النشاطات مثل المحاضرات الشهرية و الكورسات الفنية والرحلات الحقلية بالإضافة إلى تنظيم اسبوع كامل لطلبة الجامعات لعمل محاكاة لما يتم تنفيذه فى مجال استكشاف البترول والغاز الطبيعي.



2. القسم غير الفنى Nontechnical Section :

ويندرج بأسفله لجنة " energy 4 me" وهي المسئولة عن الوصول للطلاب في المراحل التعليميه المختلفه للتواصل معهم وشرح مفهوم الطاقه فى الحياة و القيام بتجارب عملية لشرح كيفية تكون البترول واستكشافه بالاضافة إلى القاء الضوء على طبيعة العمل في مجال صناعة البترول.

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كما تتواجد لجنة تطوير المهارات القيادية LDP " Leadership Development Program " حيث تقوم بتنظيم عدد من البرامج على مدار العام ويستهدف احدهم الطلبة حديثى التخرج والمقبلين عليه، لاعدادهم وتأهيلهم و امدادهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل الخارجى المحلى و العالمى.وذكر أن لجنة تطوير المهارات القيادية، ”LDP” نفذت تصفية للطلاب المتقدمين عليه عن طريق مقابلات شخصية ومن ثم اختيار عدد منهم ثم الشروع فى إعطاء برنامج تأهيلى على مدار أسبوع كامل فى المبنى الفرعونى " I Hub " بجامعة عين شمس وذلك بالتعاون مع كبار المتخصصين فى المجالات المختلفه كمسئولى الموارد البشريه والعمل الجماعى و متخصصي الاستشارات الوظيفية، والذي ينتظر بداية النسخه الثانيه منه في منتصف العام الدراسي الجارى، وكل ذلك برعاية شركة " Kuwait Energy " وهي احدى الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول.وكان الحفل الختامي فى مقر الشركه الراعية حيث قام المؤهلون فى هذا البرنامج بعرض مشروع كامل وهو عبارة عن تطبيق عملى ومحاكاة لما تم إنجازه في الأسبوع التأهيلى، أمام المتخصصين فى لجنة الموارد البشرية "HR"..ويستهدف الجزء الآخر من برنامج هذه اللجنة تطوير وتأهيل العاملين بقطاع صناعة البترول والذين تتراوح خبراتهم من 5 إلى 10 سنوات لاعدادهم لمواكبة التقدم والتطوير و الذي يتوقع حدوثه فى منتصف شهر مارس من العام المقبل.فيما تم التكريم للمشاركين ضمن لجنة تطوير المهارات القيادية LDP " Leadership Development Program " كأحد أفراده المنظمين، ولأول مرة يتواجد طالب جامعى وسط مجموعة من المهندسين و الخبراء المنظمين لهذا البرنامح الذين لا تقل خبراتهم عن 5 أعوام في قطاعات بتروليه متعددة، والحصول على جائزة واحد من أفضل خمسة عروض فى العرض النهائى.