هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو



سندوتش سكالوب بانية سندوتش سكالوب بانية

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل سندوتش سكالوب بانية بالفيتا لـ شريف الحطيبي.

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مقادير سندوتش سكالوب بانية بالفيتاسكالوب بانية مطهيجبنة فيتازباديملحفلفل أسود بودرةثومزعتر مجففطماطمخسكاتشب خبزطريقة عمل سندوتش سكالوب بانية بالفيتا* تخلط الجبنة مع زبادي وزعتر وملح وفلفل وبودرة ثوم ويدهن الخبز بالخليط.* تضاف حلقات الطماطم ثم الاسكالوب ثم الكاتشب ويقدم السندوتش مع الخس.طريقة عمل سلطة خيار متبل الشيف شربينيمقادير سلطة خيار متبلخيارفلفل ألواننعناعثومزيت زيتونملح – فلفل خلطريقة عمل سلطة خيار متبل* قطعي الخيار والفلفل الألوان.* اخلطي الثوم المفروم وزيت الزيتون والخل والملح والفلفل واضيفي للسلطة وقدميها.طريقة عمل آيس كريم التراميسو لغادة التليمقادير آيس كريم التراميسونصف كوب سمنة1 و نصف كوب دقيق1 و نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودربيضةثلاثة أرباع كوب سكرفانيليانصف كوب لبنآيس كريم فانيلياملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبانكوب ماء ساخنكريمة مخفوقةكروكان لوزكاكاوبسكويت شوكولاتة مذوبة.طريقة عمل آيس كريم التراميسو.* اخلطي السكر مع السمن بواسطة العجان ثم ضيفي البيض والفانيليا.* اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ثم ضيفيه تدريجيا واخلطيهم حتي تحصلي علي قوام مظبوط.* ضعي الخليط في قالب كيك وادخلي الخليط الفرن علي درجة حرارة 180 درجة حتى تصل لمرحلة النضج.* اخرجي الكيك واتركيها تهدأ ثم ابدائي بتقطيعها طبقات ثم جهزي قالب الكيك وضعي به كيس من البلاستيك وضعي به طبقة من الكيك.* ذوبي القهوة في ماء ساخن وضيفي كمية مناسبة منها على طبقة الكيك ثم طبقة من الآيس كريم وضعي الكروكان على الوجه.* اغمسي البسكوت في القهوة المذابة وضعيه على الوجه.* ضيفي طبقة أخرى من الآيس كريم وضعي طبقة أخرى من الكيك مع إضافة القليل من القهوة المذابة.* اغلقي قالب الكيك بالبلاستيك وادخليه الفريزر حتى تتماسك وقدميها.