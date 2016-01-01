اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصير، عن نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم إضافة إلى قيد محمود عبد المنعم كهغ فى صفوف النادى الأهلي.
قال "العطار"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، نظام الاستبدال مستمر فى شهر يناير بخمسة لاعبين منذ تطبيقه من بداية الموسم الحالي ولم يتم تغيير أى شيء فى نظام الاستبدال.
تابع "تم إخطار أندية الدورى الممتاز قبل انطلاق الموسم الحالى بتطبيق نظام الاستبدال على أن يكون 5 لاعبين ولم يتم إخطار مسؤولى الأندية بأية تغييرات سواء بإلغاء تفعيل نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم من عدمه".
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