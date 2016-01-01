اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

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كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مصير، عن نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم إضافة إلى قيد محمود عبد المنعم كهغ فى صفوف النادى الأهلي.



قال "العطار"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، نظام الاستبدال مستمر فى شهر يناير بخمسة لاعبين منذ تطبيقه من بداية الموسم الحالي ولم يتم تغيير أى شيء فى نظام الاستبدال.



تابع "تم إخطار أندية الدورى الممتاز قبل انطلاق الموسم الحالى بتطبيق نظام الاستبدال على أن يكون 5 لاعبين ولم يتم إخطار مسؤولى الأندية بأية تغييرات سواء بإلغاء تفعيل نظام الاستبدال خلال شهر يناير القادم من عدمه".

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وحول قيد كهربا فى صفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال عطار الجبلاية "لم يصلنا أى شيء من النادى الأهلي حول قيد كهربا من عدمه والفيصل فى ذلك بدء قيد لاعبي أندية الدورى فى الانتقالات الشتوية"، لافتا إلى أنه عند تقدم القلعة الحمراء بأوراق كهربا لقيده فى يناير سوف يتم حسم الأمر وفقا للوائح المعمول بها داخل لجنة شؤون اللاعبين.أشار إلى أن الحديث عن قيد كهربا فى صفوف الأهلى بالوقت الراهن ليس فى محله، لافتا إلى أنه عند فتح باب القيد فى الميركاتو، المستوى سوف يتم دراسة الأوراق بعد الاطلاع عليها لاتخاذ اللازم.