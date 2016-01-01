السيسي يشهد احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة

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صورة الخبر: الرئيس السيسي
الرئيس السيسي


شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة".

وألقى الرئيس السيسي كلمة في الاحتفالية أعرب خلالها عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.. أصحاب الهمم والعزيمة.

المصدر: elbalad

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