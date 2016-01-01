اتهم مواطن مصري مقيم في دولة الكويت ضابط في وزارة الداخلية الكويتية بالاعتداء عليه داخل منزله بالضرب والسب، حسبما ذكرت جريدة الراى الكويتية.
وذكرت الصحيفة أن المواطن المصري قدم شكوى في الإدارة العامة للتحقيقات بحق ضابط في وزارة الداخلية اتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب والشتم وإلحاق الأذى.
وأضافت «الصحيفة» أن «المصري أرفق بشكواه تقريراً طبياً صادراً من أحد المستشفيات بالإصابات التي لحقت به، وقال فيها إن كفيله الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية برتبة عقيد يدير شركة خاصة، وفوجئ به يحضر إلى مسكنه وينهال عليه بالضرب والشتم، ويهدده بإلحاق الأذى».
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التعليقات على مصري بالكويت: «عقيد في الداخلية الكويتية هاجم منزلي وضربني»
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