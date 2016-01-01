مصري بالكويت: «عقيد في الداخلية الكويتية هاجم منزلي وضربني»

آخر الأخباراخبار مصر › مصري بالكويت: «عقيد في الداخلية الكويتية هاجم منزلي وضربني»

صورة الخبر: الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية


اتهم مواطن مصري مقيم في دولة الكويت ضابط في وزارة الداخلية الكويتية بالاعتداء عليه داخل منزله بالضرب والسب، حسبما ذكرت جريدة الراى الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن المواطن المصري قدم شكوى في الإدارة العامة للتحقيقات بحق ضابط في وزارة الداخلية اتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب والشتم وإلحاق الأذى.

وأضافت «الصحيفة» أن «المصري أرفق بشكواه تقريراً طبياً صادراً من أحد المستشفيات بالإصابات التي لحقت به، وقال فيها إن كفيله الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية برتبة عقيد يدير شركة خاصة، وفوجئ به يحضر إلى مسكنه وينهال عليه بالضرب والشتم، ويهدده بإلحاق الأذى».

وبرر المصري سبب ما حصل من كفيله العقيد بسبب خلافات مالية في الشركة التي يديرها، ويعمل هو (المصري) فيها، وأشار إلى أن الضابط المعتدي كسر القانون عندما اقتحم عليه مسكنه وأراد الانتقام منه على طريقته، بدلاً من أن يلجأ إلى الطرق القانونية، لمعرفة سبب خلافاته المالية.

وقال مصدر أمني «سُجلت قضية اعتداء بحق الضابط، وجار استدعاؤه للتحقيق، للاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه».

المصدر: جريدة الراى الكويتية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصري بالكويت: «عقيد في الداخلية الكويتية هاجم منزلي وضربني»

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71675

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager