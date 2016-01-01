تحذير من «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية غدًا.. والقاهرة 18 درجة



أمطارز غيرة ورعدية غدًا أمطارز غيرة ورعدية غدًا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقسًا مائل البرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلًا على شمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون: القاهرة «13– 18»، الإسكندرية «12- 18»، قنا «8- 21»، الأقصر «7– 22»، أسوان «8 – 23».