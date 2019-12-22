ارتفاع أسعار النفط في تعاملات هادئة في ظل تخفيضات الإنتاج

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ارتفاع أسعار النفط في تعاملات هادئة في ظل تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 66.51 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة، أمس الاثنين، إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".

وأضاف نوفاك أن التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيستمر طالما تحتاجه السوق.

واتفقت أوبك وغيرها من المنتجين في نوفمبر تشرين الثاني على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017، وقد يؤدي خفض الإنتاج إلى إزاحة ما يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميا من السوق أو نحو 2% من الطلب العالمي.

المصدر: الدستور

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