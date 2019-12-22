ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في تعاملات هزيلة قبل عيد الميلاد بعد أن قال وزير الطاقة الروسي إن التعاون مع أوبك لدعم السوق سيستمر وفي الوقت الذي يتوقع فيه محللون انخفاضا أسبوعيا ثانيا في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
وارتفع خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 66.51 دولار، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 60.59 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة، أمس الاثنين، إن أوبك وروسيا وبقية المنتجين الذين يعملون معا لكبح الإنتاج ودعم الأسعار سيواصلون تعاونهم ما دام "فعالا ويحقق نتائج".
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التعليقات على ارتفاع أسعار النفط في تعاملات هادئة في ظل تخفيضات الإنتاج
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