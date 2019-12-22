تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية وتبادل المراكز الشرائية بين الأسهم المختلفة.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 42.61 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13859 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 02. 0% بنا يعادل 08. 0 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 528.26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 1.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 426 صفقة بيع وشراء.
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التعليقات على هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
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