هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صورة الخبر: هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية وتبادل المراكز الشرائية بين الأسهم المختلفة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 42.61 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 13859 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 02. 0% بنا يعادل 08. 0 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 528.26 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 1.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 426 صفقة بيع وشراء.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15045

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager