

مناسب للدايت ويقوي المناعة.. 8 فوائد يقدمها لحم الإبل لصحتك مناسب للدايت ويقوي المناعة.. 8 فوائد يقدمها لحم الإبل لصحتك

يميل الكثير من الأشخاص إلى تناول لحوم الأبقار والخراف والماعز، ويتجنبون لحم الإبل، على غير دراية منهم بالأهمية الكبرى التي يقدمها لهم، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية، تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.



"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد لحم إبل على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Healthy food".



فوائد لحم الإبل

1- الوقاية من أمراض القلب

يتميز لحم الإبل باحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم في ضبط نسبة الكوليسترول بالجسم، على عكس اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، التي تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

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2- مفيد لمتبعي الدايتانخفاض نسبة الدهون بلحم الإبل، جعلته من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية المختلفة، لأنه لا يسبب زيادة الوزن، فضلًا عن محتواه من البروتين الحيواني، الذي يساهم في بناء العضلات.3- مكافحة من السرطانأكدت إحدى الدراسات أن لحم الإبل يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل حامض اللينولييك، وهذا على عكس اللحوم الحمراء، التي تزيد من فرص تكون الأورام الخبيثة بالجسم في حالة الإفراط فيها، وذلك لاحتوائها على مادة تدعى "نيو سي جي".4- يعالج الأنيميايحتوي لحم الإبل على نسبة عالية من الحديد، الأمر الذي يجعله الاختيار الأمثل لمرضى الأنيميا، لأنه يساهم في سد نقص هذا المعدن بالجسم، مما يساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي تتحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء.اقرأ أيضًا: يقلل من مضاعفات خطيرة.. تعرف على فوائد حليب الإبل لمرضى السكري5- سهل الهضميعد لحم الإبل من الأطعمة الخفيفة التي يسهل هضمها، دون أن يكون لها وقع ضار على صحة الجهاز الهضمي، وذلك لانخفاض محتواها من الدهون.6- مصدر للطاقةيمد لحم الإبل الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، وذلك لاحتوائه على الجلايكوجين، وهو نوع من الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم بسرعة وسهولة ويحولها إلى جلوكوز الذي يساعد الأعضاء المختلفة على القيام بوظائفها الحيوية.7- بناء العضلاتيحتوي لحم الإبل على نسبة عالية من البروتين الحيواني، الذي يساهم في بناء وتشكيل الكتلة العضلية بالجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية لاعبي كمال الأجسام بتناوله، خاصةً أنه يتميز باحتوائه على نسبة ضئيلة من الدهون.8- تقوية المناعةيساهم لحم الإبل في تقوية الجهاز المناعي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، الذي يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة، تقلل من فرص الإصابة بالأمراض.فئات يسمح لها بتناول لحم الإبلكبار السن، لاحتوائه على نسبة قليلة من الدهون، مما يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند التقدم في العمر.الحوامل، لأن لحم الإبل يساعد على تقوية مناعة الجسم، كما يمد الأجنة بالبروتين اللازم لإتمام عملية النمو.مرضى القولون، لأنه من الأطعمة الخفيفة التي يسهل للمعدة هضمها، دون الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي.مرضى القلب: لاحتوائه على كمية قليلة من الدهون كما ذكرنا من قبل.هل يشكل لحم الإبل خطرًا على الصحة؟ليس للحم الإبل وقع ضار على الصحة العامة، ولكن يراعى عدم تناوله أكثر من مرتين أسبوعيًا، لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم، التي تسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم، في حالة الإفراط فيه.