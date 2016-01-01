وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن لدى شركة آبل فريقًا سريًا يعمل على إطلاق أقمار صناعية لنقل البيانات إلى أجهزتها. بإختصار، من الآمن أن نفترض بأن شركة آبل تفكر في تحسين ميزات الإتصال اللاسلكي بالشبكات على أجهزتها للتفوق على المنافسين.
بطبيعة الحال، لا يوجد شيء مؤكد في الوقت الراهن، ولكن إذا كان محتوى هذا التقرير صحيحًا بالفعل، فهذا يعني أن شركة آبل تستكشف طرقًا يمكنها من خلالها نقل البيانات إلى أجهزتها. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي الأجهزة التي يعملون عليها من أجلها.
هذا المشروع واعد جدًا ويهدف إلى الحصول على أولى النتائج المرجوة في غضون السنوات الخمسة المقبلة. ومع ذلك، هناك أيضًا إحتمال أن يتم التخلي عن المشروع كما ذكرت وكالة الأنباء Bloomberg.
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التعليقات على آبل لديها فريق سري يعمل على إطلاق الأقمار الإصطناعية في غضون خمس سنوات
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