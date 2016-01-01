تعرف على مميزات جي ايه سي جي ان6 2020

المربع نت – كشفت لنا جي ايه سي مؤخراً عن ميني فان جي ايه سي جي ان 6 التي بتصميم عصري وجذاب بمقدمة جريئة وخلفية هادئة مع مقصورة رحبة للغاية، واليوم نتعرف على أبرز مميزاتها.
تتمتع الفان بتصميم صندوقي وعصري في الوقت نفسه، وهو ما يسمح بالحصول على مقصورة داخلية رحبة للغاية مع شكل خارجي يتمتع بطابع راقي وفاخر.
تأتي السيارة بأبعاد 4780 مم من حيث الطول، والعرض 1860 مم والارتفاع 1730 مم، في حين يبلغ طول قاعدة العجلات 2810مم، وتترجم هذه الأبعاد إلى مساحة داخلية فسيحة في المقصورة.
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