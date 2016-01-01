

لا داعي لزيارة التوكيل.. كيفية فتح وتشغيل السيارة إذا فرغت بطارية البصمة لا داعي لزيارة التوكيل.. كيفية فتح وتشغيل السيارة إذا فرغت بطارية البصمة

تعمل الكثير من السيارات الحديثة دون مفتاح يدوي تقليدي، حيث تقوم الشركات باستبدالها بريموت ذي بصمة لفتح وتشغيل المركبة.



ولكن تلك التقنية تصيب أصحابها بالقلق في حال فرغت بطارية الريموت الخاص بالبصمة، ما يجعل عملية فتح ابواب السيارة وتشغيل المحرك شبه مستحيلة.



ونرصد لكم في التقرير التالي، حيلة بسيطة لفتح وتشغيل السيارة اذا فرغت البطارية الخاصة بريموت البصمة.

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تنشر الشركات المصنعة مجموعة من الطرق والحيل في دليل المستخدم "الكتالوج" الخاص بالسيارة، ليتيح لهم تشغيل السيارة لفترة مؤقتة حتي يتم استبدال البطارية التالفة.- تحتوي ريموتات البصمة علي مفتاح خفي بداخلها، غالبا ما يكون الجزء المعدني الخاص بتعليق الريموت في ميدالية المفاتيح، وهو الجزء المعدني الوحيد الظاهر بالريموت.- يمكنك اخراج المفتاح عند طريق الضغط البسيط عليه للاسفل، ومن ثم يتم ادخاله في مفتاح الباب.وفي بعض السيارات يتم اخفاء مفتاح الباب اسفل المقبض، حتي لا يتمكن اللصوص من فتح الباب.- مع دخولك السيارة ينبغي تقريب الريموت ذي البطارية الفارغة من زر تشغيل السيارة، والضغط المستمر علي زر التشغيل الخاص بالريموت.تلك الطريقة تعمل في حالات الطوارئ فقط ولفترة بسيطة، ما يستلزم سرعة إصلاح الريموت واستبدال البطارية.