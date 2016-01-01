

ارتفاع مبيعات السيارات في مصر 2020 بسبب تسهيلات الأقساط والقروض ارتفاع مبيعات السيارات في مصر 2020 بسبب تسهيلات الأقساط والقروض

أعلنت رابطة مصنعي السيارات في مصر أن القرار الذي صدر بخصوص رفع قيمة الحد الأقصى لأقساط السيارات من إجمالي قيمة الدخل الي 50% سيحقق زيادة في مبيعات السيارات في السوق المصري بنسبة تصل الي 10% تقريبًا خلال عام 2020 وأكدت الرابطة أن قرار البنك المركزي سيكون له دور كبير في زيادة قروض السيارات بجانب القروض الأخرى.



مبيعات السيارات في مصر



وسيرفع القرار من مبيعات سوق السيارات مع توسع البنوك في توفير برامج التمويل المختلفة للسيارات في العام المقبل خاصة أن قروض السيارات تعتبر وسيلة رئيسية لمبيعات السيارات الجديدة في مصر في ظل سيطرتها على تحقيق نسبة تفوق ثلاثة أرباع مبيعات سوق السيارات في مصر بجانب دخولها كذلك في تقسيط المستعمل.

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مبيعات السيارات في مصروكان البنك المركزي قد قيد في وقت سابق القيمة الأقصى للأقساط الشهرية بشكل عام الي نسبة 35% من قيمة الدخل أي ما يعادل ثلث دخل المواطنين وبالتالي فشل الكثيرون في الحصول على تمويل لسياراتهم نتيجة لذلك.