الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف

آخر الأخبارعلم وتقنية › الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف

صورة الخبر: الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف
الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف

يصاب أصحاب السيارات دائما بالقلق حيال ركن سيارتهم في مناطق نائية او مكان مظلم أسفل المنزل.

ما يدفع البعض لاستخدام معدات وأدوات بسيطة لقفل طارة القيادة أو إيقاف الإطارات.

ولكن التكنولوجيا الحديثة اقتحمت ذلك المجال، لتتمكن بعض الشركات من إنتاج اجهزة متخصصة لحماية السيارة من السرقة.

تأتي أول تلك الأجهزة بجهاز "GPS" خاص بالسيارة، يمكن صاحبها من تحديد موقع السيارة بشكل دقيق، من خلال توصيل ذلك الجهاز بالهاتف.

كما تم تطوير بعض تلك الاجهزة لتصبح أكثر ذكاء، فيمكن لصاحب السيارة إيقاف المحرك تشغيل الإنذار عبر هاتفه الذكي فقط.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78779

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager