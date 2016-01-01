يصاب أصحاب السيارات دائما بالقلق حيال ركن سيارتهم في مناطق نائية او مكان مظلم أسفل المنزل.
ما يدفع البعض لاستخدام معدات وأدوات بسيطة لقفل طارة القيادة أو إيقاف الإطارات.
ولكن التكنولوجيا الحديثة اقتحمت ذلك المجال، لتتمكن بعض الشركات من إنتاج اجهزة متخصصة لحماية السيارة من السرقة.
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التعليقات على الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف
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