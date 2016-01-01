

الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف الابتكارات لا تتوقف.. طريقة جديدة لحماية السيارة من السرقة باستخدام الهاتف

يصاب أصحاب السيارات دائما بالقلق حيال ركن سيارتهم في مناطق نائية او مكان مظلم أسفل المنزل.



ما يدفع البعض لاستخدام معدات وأدوات بسيطة لقفل طارة القيادة أو إيقاف الإطارات.



ولكن التكنولوجيا الحديثة اقتحمت ذلك المجال، لتتمكن بعض الشركات من إنتاج اجهزة متخصصة لحماية السيارة من السرقة.

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تأتي أول تلك الأجهزة بجهاز "GPS" خاص بالسيارة، يمكن صاحبها من تحديد موقع السيارة بشكل دقيق، من خلال توصيل ذلك الجهاز بالهاتف.كما تم تطوير بعض تلك الاجهزة لتصبح أكثر ذكاء، فيمكن لصاحب السيارة إيقاف المحرك تشغيل الإنذار عبر هاتفه الذكي فقط.