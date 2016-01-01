بذل بعض المعلمين مجهودا مضاعفا؛ من أجل إيصال المعلومة إلى طلابهم بشكل مميز ومختلف، وفي سبيل ذلك، ابتكرت إحدى المعلمات، طريقة رائعة؛ كي تمكن طلابها من فهم مادتها جيدًا.
وارتدت معلمة الأحياء والتشريح الإسبانية، "فيرونيكا دوكي" بذلة، مطبوع عليها التشريح الكامل للجسم، وما يستقر داخل أجسادنا من أجهزة، وشكلها، لتبدو وكأنها واقفة بجسد مشرح بالكامل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
تدرس "دوكي" لطلابها الذي يبلغ أعمارهم من 8 لـ 9 سنوات بهذه الطريقة منذ 15 عامًا، ولكن ما جعلها حديث السوشيال ميديا، الصور الذي قام زوجها بنشرها لها على تويتر وهي ترتدي البذلة داخل الفصل.
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التعليقات على بره الصندوق.. معلمة تبتكر بذلة مجنونة لشرح مادة الأحياء للطلاب| صور
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