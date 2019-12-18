الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر

آخر الأخباراخبار منوعة › الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر

صورة الخبر: الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر
الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر

توصل باحثون أمريكيون إلى أن تناول الكافيين قد يقلل بعض الآثار السلبية الناجمة عن اتباع نظام غذائى مسبب للسمنة، وذلك من خلال تقليل تخزين الدهون فى الخلايا الدهنية، والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثلاثية.

وأجرى الفريق البحثي في جامعة "إلينوى" فى الولايات المتحدة، أبحاثه على مجموعة من الفئران، ولوحظ أن الفئران التي استهلكت الكافيين المستخرج، اكتسبوا وزنا أقل بنسبة بلغ 16%، وتراكمت الدهون بنسبة أقل بلغت 22% فقط، مقارنة بالفئران التى تناولت القهوة المنزوعة الكافيين.

ووفقًا للباحثين، تناولت الفئران التي شملتها الدراسة لمدة 4 أسابيع نظامًا غذائيًا يحتوي على 40% من الدهون و45% من الكربوهيدرات و15% من البروتين، كما تناولوا أحد أشكال الكافيين بكمية تعادل كمية الإنسان الذي يشرب 4 أكواب من القهوة يوميًا.

وفي نهاية فترة الأربعة أسابيع، كانت النسبة المئوية لكتلة الجسم النحيل في مجموعات مختلفة من الفئران تختلف اختلافًا كبيرًا، تراكمت الفئران التي تناولت الكافيين من الشاي أو القهوة أو المصادر الاصطناعية أقل من الدهون في الجسم من الفئران في المجموعات الأخرى.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22589

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager