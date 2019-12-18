توصل باحثون أمريكيون إلى أن تناول الكافيين قد يقلل بعض الآثار السلبية الناجمة عن اتباع نظام غذائى مسبب للسمنة، وذلك من خلال تقليل تخزين الدهون فى الخلايا الدهنية، والحد من زيادة الوزن وإنتاج الدهون الثلاثية.
وأجرى الفريق البحثي في جامعة "إلينوى" فى الولايات المتحدة، أبحاثه على مجموعة من الفئران، ولوحظ أن الفئران التي استهلكت الكافيين المستخرج، اكتسبوا وزنا أقل بنسبة بلغ 16%، وتراكمت الدهون بنسبة أقل بلغت 22% فقط، مقارنة بالفئران التى تناولت القهوة المنزوعة الكافيين.
ووفقًا للباحثين، تناولت الفئران التي شملتها الدراسة لمدة 4 أسابيع نظامًا غذائيًا يحتوي على 40% من الدهون و45% من الكربوهيدرات و15% من البروتين، كما تناولوا أحد أشكال الكافيين بكمية تعادل كمية الإنسان الذي يشرب 4 أكواب من القهوة يوميًا.
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التعليقات على الكافيين يقلل المخاطر الصحية لتناول الوجبات الغذائية الغنية بالسكر
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