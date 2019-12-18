معجزة طبية.. أوراق التين الشوكي دواء للكوليسترول والسكر

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معجزة طبية.. أوراق التين الشوكي دواء للكوليسترول والسكر

هناك بعض الأشياء الطبيعية التي لها فوائد عديدة، منها أوراق التين الشوكي التي اكتشفت الدراسات أنها إحدى المعجزات الطبيعية، حيث لن يتخيل أحد فوائد أوراق التين الشوكي في علاج الأمراض العديدة:

يقول المعالج بالأعشاب والطب البديل محسن النادي، إن أوراق التين الشوكي دواء طبيعي للسرطان والكوليسترول والسكري والالتهابات، إليكِ المزيد من فوائده العجيبة:

1- يوقف نمو أورام السرطان.
2- يقلل من ارتفاع الكولسترول في الدم.
3- يعزز الأكسجين في الدم.
4- يخفف من الإلتهابات ويهدئ آلام إلتهاب المفاصل .
5- يحمي الجسم من الأكسدة.
6- يمنع حصى الكلى.
7- يعالج القرحة وداء كرون وإضطرابات الجهاز الهضمي.
8- يسرع في شفاء الحروق الجسدية.
9- يوقف سرطان القولون ويشفي الأمعاء.
10- يوقف الإمساك.
11- يساعد في إستقرار نسبة السكر في الدم كما يقلل من الدهون الثلاثية عند مرضى السكري.
12- يمنع ويعالج إلتهاب المبيضات.
13- يحمي الكلى من الأمراض.
14- يعزز أداء القلب والأوعية الدموية.

المصدر: صدى البلد

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