

أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الثلاثاء 24-12-2019 أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 24-12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.



سجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.



سجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.42 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.