أسعار الريال السعودي والعملات العربية اليوم الثلاثاء 24-12-2019

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 24-12-2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلى المصرى.
سجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
سجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.42 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.
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