وزير التعليم: تزويد جنوب سيناء بـ 7 فصول ذكية متنقلة

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صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم


استقبل اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء والمهندس طارق عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

وقد استهدف هذا اللقاء عرض مطالب المحافظة من بناء مدارس وتوسعات وصيانة لاستراحات المعلمين.
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وفي بداية اللقاء هنأ المحافظ الدكتور طارق شوقي على تجديد الثقة فيه من القيادة السياسية ، لاستكمال مسيرة التطوير لنظام التعليم المصري.

كما هنأ المحافظ كل من: الدكتور محمد مجاهد نائبا للوزير للتعليم الفني والأستاذ الدكتور رضا حجازي نائبا للوزير للتعليم العام وشؤون المعلمين والأستاذ الدكتور أحمد ضاهر نائبا للوزير لتكنولوجيا التعليم والتعلم الرقمي متمنيا لهم التوفيق.

واستعرض المحافظ المطالب وناقشها مع السيد الوزير ، والذي وعد بدراستها والموافقة عليها ، خاصة الفصول الجديدة التي تخدم مناطق الوديان الجبلية بالمرحلة الإعدادية لسبع تجمعات كمرحلة أولى ، كما وعد وزير التعليم بتزويد المحافظة بعدد 7 فصول ذكية متنقلة (smart ).

المصدر: elbalad

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