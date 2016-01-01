حكم حديث المرأة مع غير محارمها على الفيس بوك والواتس آب | مستشار المفتي يجيب



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور



أرسلت سيدة سؤالا الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسيمة سؤال تقول فيه: " ما حكم حديث المرأة مع غير محارمها عبر "الواتساب والماسنجر"؟



رد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إنه يجب أن تلتزم المرأة بالحدود الشرعية في التعامل مع غير المحارم، وجسم المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين، منوها بأنه لا فرق بين حديث المرأة مع غير محارمها سواء أكان الحديث عبر الإنترنت أو على الطبيعة.



ونوه بأن بعض الشباب خبرته قليلة، وقد تثق الفتاة في شخص، وهو قد يستغل الأمر بشكل سئ، معقبا: "حالات كتير تواجهنا لشباب ينشرون صورا لفتيات على الإنترنت، وتقع الفتيات في أزمات ومشاكل"، موجها رسالة إلى الفتيات: "احذروا من الثقة في أحد لا يستحق".



حكم نشر المحجبة صورها دون الحجاب على الفيسبوك؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبد الرؤوف - أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وذلك خلال برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.



وأجاب " عبد الرؤوف" قائلًا: إن نشر المحجبة صورها بدون حجاب على وسائل التواصل الاجتماعى لا يجوز لما يترتب عليه من فتح أبواب للفساد ومشاكل عديدة، ونؤكد أن الحرام بيِّن والحلال بيِّن .



وأوضح قائلًا: الأصل في وسائل التواصل الاجتماعي أن تقرب المسافات وتسهل الاتصال، وشكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا يكون بحسن استخدامها، أما استخدامها في شيء حرام يعد سوء استخدام للنعم.



حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال



قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لابد أن تلتزم بهيئة الحجاب.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «ما حكم خلع النقاب أمام الأقارب ؟»، أن خلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب.



وأكد للمتسائلة التي ترتدي النقاب ولكنها تخلعه أمام أقاربها الرجال، أنه يجوز لها ذلك ولكن عليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي.



هل يجوز للفتاة خلع الحجاب أمام خطيبها؟



أرسل شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بشأن حكم خلع الفتاة الحجاب أمام خطيبها، قائلا: "هل يجوز لابنتي خلع الحجاب أمام خطيبها؟".



ومن ناحيته، أوضح أحد علماء دار الإفتاء، أنه لا يجوز أن تخلع الفتاة الحجاب أمام خطيبها، حيث إنه لا يزال أجنبيًا عن مخطوبته حتى يتم عقد الزواج.



وأشار الى أن هذا ليس اتفاقا فى الفقه الإسلامي، وسبب ذلك حديث جابر أنه كان يتلصص فى نخل قومه لمن أراد أن يخطبها حتى يراها دون حجاب، ولذلك ذهب بعض الظاهرية إلى جواز ذلك، حيث قال الأئمة الأربعة إن هذه من الأحاديث التى جرت مجرى العمل وليس مجرى الأحكام، فقد يرجع هذا إلى عُرف سابق أو عادة تعودها بلد معين، وعليه فلا يجوز للفتاة أن تجلس دون حجاب أمام خطيبها.

