قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي جعل أصل الخلقة الإنسانية وحدة الأصل ثم التنوع هو تنوع تكامل وليس افتراق أو تضاد.
وأضاف كريمة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بأصوله من النساء وكان يقول «أنا ابن العواتك من قريش».
وتابع أحمد كريمة:" لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة والمشاركة الإيجابية لها، والإسلام يعلي من قيمتها ويجعل مشاركتها إيجابية في الشأن العام".
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التعليقات على شاهد.. أحمد كريمة: لا يوجد حظر أو منع في الإسلام لعمل المرأة
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