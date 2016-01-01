فيديو جراف.. ماذا فعلت جامعة الأزهر لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

تحرص جامعة الأزهر على توفير كل سبل الرعاية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ولهذا نفذت عدة امور لتحقيق هذا الهدف.



1- بروتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال

2- إنشاء ثلاثة معاهد فنية جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل

3- محاضرات وورش عمل لطلاب الصيدلة في العلوم الإكلينيكية لحل مشكلات الدواء

4- مبادرة لتأهيل طلاب الزراعة تحت شعار "مبادرة بلانتولوجي "

5- تأهيل ذوي الاحتياجات لسوق العمل وتزويدهم بالبرامج والمعامل بالتعاون مع وزارة الإتصالات

6- دورات لتأهيل 5 آلاف أزهري لسوق العمل في كافة الأنشطة

