تحرص جامعة الأزهر على توفير كل سبل الرعاية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ولهذا نفذت عدة امور لتحقيق هذا الهدف.
1- بروتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال
2- إنشاء ثلاثة معاهد فنية جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل
3- محاضرات وورش عمل لطلاب الصيدلة في العلوم الإكلينيكية لحل مشكلات الدواء
4- مبادرة لتأهيل طلاب الزراعة تحت شعار "مبادرة بلانتولوجي "
5- تأهيل ذوي الاحتياجات لسوق العمل وتزويدهم بالبرامج والمعامل بالتعاون مع وزارة الإتصالات
6- دورات لتأهيل 5 آلاف أزهري لسوق العمل في كافة الأنشطة
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التعليقات على فيديو جراف.. ماذا فعلت جامعة الأزهر لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟
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