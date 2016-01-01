فيديو جراف.. ماذا فعلت جامعة الأزهر لتأهيل الطلاب لسوق العمل؟

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صورة الخبر: جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تحرص جامعة الأزهر على توفير كل سبل الرعاية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ولهذا نفذت عدة امور لتحقيق هذا الهدف.

1- بروتوكول تعاون مع جامعة النيل فى مجال ريادة الأعمال
2- إنشاء ثلاثة معاهد فنية جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل
3- محاضرات وورش عمل لطلاب الصيدلة في العلوم الإكلينيكية لحل مشكلات الدواء
4- مبادرة لتأهيل طلاب الزراعة تحت شعار "مبادرة بلانتولوجي "
5- تأهيل ذوي الاحتياجات لسوق العمل وتزويدهم بالبرامج والمعامل بالتعاون مع وزارة الإتصالات
6- دورات لتأهيل 5 آلاف أزهري لسوق العمل في كافة الأنشطة

المصدر: elbalad

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