أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي وشهدت عودة محمود حمدي "الونش" مع استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.
وغاب محمود الونش عن مباريات الزمالك منذ إصابته في مواجهة مازيمبي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما استمر غياب الثنائي عبد الله جمعة وشيكابالا بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة التي تضم 21 لاعبا كالآتي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي
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التعليقات على قائمة الزمالك - عودة الونش واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام الإنتاج الحربي
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