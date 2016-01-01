قائمة الزمالك - عودة الونش واستمرار غياب شيكابالا وجمعة أمام الإنتاج الحربي

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صورة الخبر: باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي وشهدت عودة محمود حمدي "الونش" مع استمرار غياب محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة.

وغاب محمود الونش عن مباريات الزمالك منذ إصابته في مواجهة مازيمبي بافتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما استمر غياب الثنائي عبد الله جمعة وشيكابالا بسبب الإصابة.
وجاءت القائمة التي تضم 21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

على أن يتم استبعاد حارس مرمى بالإضافة إلى 2 من اللاعبين في القائمة النهائية.

المصدر: في الجول

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