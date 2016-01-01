طريقة عمل سكراب يجعل البشرة افتح وأنعم

قناع القرفة واللبن والموز يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي لديه القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة صحية ورطباة وناعمة ويجعل البشرة أفتح وأكثر إشراقا.
قدم موقع " boldsky" خطوات عمل سكراب القرفة واللبن والموز الذي يجعل البشرة أكثر إشراقًا ونعومة وبياضا.
مكونات السكراب:
1 ثمرة موز
2 ملعقة كبيرة زبادي
قليل من القرفة
بضع قطرات من عصير الليمون
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