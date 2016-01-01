طريقة عمل سكراب يجعل البشرة افتح وأنعم

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طريقة عمل سكراب


قناع القرفة واللبن والموز يحتوي الزبادي على حمض اللبنيك الذي لديه القدرة على إزالة خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة صحية ورطباة وناعمة ويجعل البشرة أفتح وأكثر إشراقا.

قدم موقع " boldsky" خطوات عمل سكراب القرفة واللبن والموز الذي يجعل البشرة أكثر إشراقًا ونعومة وبياضا.

مكونات السكراب:
1 ثمرة موز
2 ملعقة كبيرة زبادي
قليل من القرفة
بضع قطرات من عصير الليمون

طريقة استعمال السكراب:
- قومي بهرس الموز لعمل عجينة ناعمة.
- أضيفي الزبادي غير المعطر في عجينة الموز واخلطه جيدًا.
- قومي بإضافة قرصة من مسحوق القرفة في عجينة الموز.
- اقطعي الليمون وضغط بضع قطرات من عصير الليمون الطازج في الخليط.
- اخلطي جميع المكونات جيدا.
- ضعي طبقة من هذا الخليط على وجهك المطهر واتركه حتى يجف.
- في وقت لاحق اشطفيه في الماء البارد واتركيها حتى تجف.
- يمكنك وضع مرطب بعد شطف الخليط.

المصدر: موقع " boldsky"

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